Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan’da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi. Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.

Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi. Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.