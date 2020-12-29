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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi. Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:42
Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kura Nehri'nin Yalnızçam Hasköy köyü ziyaret deresi mevkisinde gündüz vakti gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.
Amatör kamerayla çekilen görüntülerde su samuru uzun bir süre balık yedikten sonra onu izleyenlerin tepkisini almasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı.
Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.
Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür.