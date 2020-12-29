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Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi. Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:42
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Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi.

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Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Kura Nehri'nin Yalnızçam Hasköy köyü ziyaret deresi mevkisinde gündüz vakti gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

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Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Amatör kamerayla çekilen görüntülerde su samuru uzun bir süre balık yedikten sonra onu izleyenlerin tepkisini almasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı.

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Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.

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Ender rastlanan olay! Su samuru avıyla böyle görüntülendi

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür.