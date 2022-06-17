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Emirgan Korusu’nda ağaç katliamı! İBB ekipleri tarihi korudaki 54 dişbudak ağacını neden kesti?

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 12:35
Emirgan Korusu'ndaki 54 dişbudak ağacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş, "Aslında 54 olarak rakam söyleniyor ama zannedersem bugün bu sayının biraz daha ne yazık ki artması söz konusu olabilir. Çünkü hala bu noktada çalışmaların devam ettiği bilgisi var. Emirgan Korusu’ndaki ağaçların İBB tarafından yok edildiği bilgisi üzerine bizler de o noktaya geldik. Geçtiğimiz günlerde Çırağan Caddesi’nde 112 ağaç kesilmişti buna henüz tepkiler dinmemişken görüyorsunuz bu noktada kesilen ağaçların kökleri." dedi.
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