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Emine Erdoğan Sıfır Atık Günü için ABD’de! Türkevi’ni ziyaret etti

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Giriş: 29.03.2023 12:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak ABD'ye gitti. Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılacak.
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