Cihan Tunç'un ifadesi ortaya çıktı! Sarıgül soruşturmasında çarpıcı iddialar

Sarıgül ailesine yönelik para aklama soruşturması derinleşiyor. Ailenin "kara kutusu" olarak bilinen Cihan Tunç'un ifadesindeki çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Tunç, rüşvet pazarlıklarını ve milyonlarca liranın yurt dışına nasıl aktarıldığını anlattı. Soruşturmanın dikkat çeken iddialarından biri de Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen gizli görüntülerle ilgili oldu. Tunç, olayda adı geçen Beşir Ömer Demir'e konuşmaması karşılığında İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde lüks bir daire verildiğini öne sürdü. Tunç, bu iddiasını Emir Sarıgül ile yaptığı mesajlaşmaların kayıtlarına dayandırdı.