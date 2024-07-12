Emine Erdoğan lideri eşleriyle bir araya geldi! Resepsiyon sonrası paylaşım

NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill biden ile görüşen Emine Erdoğan diğer lider eşleriyle de bir araya geldi.

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