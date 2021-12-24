Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerini" anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika Seyahatlerim" isimli hatıra kitabını Daily Sabah Gazetesi'ne anlattı. Erdoğan, kıtaya gerçekleştirdiği ziyaretler boyunca tanıklık ettiklerine dikkat çekti. "Hastaneye yetişemeden yolda ölen çocuklar gördük." dedi. Bir taraftan da, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri dile getirdi. "Dünyanın dört bir yanında kim imdat dese, Türkiye oraya gidiyor. " ifadelerini kullandı.

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