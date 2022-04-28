28 Nisan 2022, Perşembe
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Elma... Kiraz sapı... Mısır püskülü... İşte ödem attıran yağ yakıcı çay tarifi
Ödemlerinden kurtulmak isteyenler dikkat... İşte hem iftarda hem sahurda rahatça tüketebileceğiniz metabolizmayı hızlandıracak, ödem attıracak bitki çayı tarifi.