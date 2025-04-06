Elinde torpil patlayan çocuk ağır yaralandı

Kemalettin Mahallesi'nde bir çocuk, iddiaya göre elinde taşıdığı çok sayıda torpille gezdiği sırada patlama yaşadı. Olayda 14 yaşındaki K.S. isimli çocuğun kolu parçalanırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuk, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

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