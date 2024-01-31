31 Ocak 2024, Çarşamba
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Elektronik sigara zehir saçıyor! Sigaradan farkı yok
Ölümcül zararları herkesin malumu olan sigaradan kurtulmak isteyenler çareyi daha az sağlıksız gördükleri elektronik sigarada bulmaya çalışıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, elektronik sigaraların bağımlılık oranının daha fazla olduğuna dikkati çekerek acil eylem çağrısında bulundu. Araştırmalara göre 14-17 yaş arası gençlerin dörtte birinden fazlası Elektronik sigara kullanıyor. Elektronik sigara akciğerle zarar vermekle kalmıyor, ağızda da yaralar oluşturarak kansere yol açıyor.