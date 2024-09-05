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Elektrik akımından ölüm davası

Elektrik akımından ölüm davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 14:34
İzmir'in Konak ilçesinde yağmurdan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetmişti. Açılan davada, 14'ü tutuklu 42 sanığın yargılanmasına İzmir'de başlandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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