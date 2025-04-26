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Elazığ’da TIR alev alev yandı

Elazığ'da TIR alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 09:14
Elazığ-Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde seyir halindeki TIR bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü TIR’ı güvenli noktaya park ederek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.
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Elazığ’da TIR alev alev yandı
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