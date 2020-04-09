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09.04.2020

Elazığ'da muhtardan sıra dışı koronavirüs önlemi! Sosyal medya bunu konuşuyor |Video

Elazığ merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya köyünde muhtar Hıdır Şahin yen tip koronavirüse karşına sıra dışı önlemler aldı.Köyün 6 giriş-çıkış noktasına moloz döktüren muhtar, köylülerimizin akrabaları dahil köye gelmek isteyen misafirleri kabul etmedikleri söyledi. Muhtarın aldığı bu önlemler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. O muhtar aldığı önlemlerin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

2 bin nüfuslu Şahinkaya köyünün muhtarı Hıdır Şahin yeni tip korokanvirüs önlemleri kapsamında köyün tüm giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Muhtarın bu sıra dışı önlemi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Muhar Hıdır Şahin aldığı bu tedbirlin perde arkasını A Haber'e anlattı.

"KÖYÜMÜZE MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ"

Şahin, "6 tane köye giren yolumuz vardı bunları kapattırdı. Valimizi bilgi verdim o da yardımcı oldu. Köye seyyar satıcı hurdacı ve yabancıların giriş-çıkışlarını yetiştirdik. Şehir merkezinde köylülerimizin akrabaları bile olsa misafir kabul etmiyoruz. Bu bizim için, çocuklarımız geleceğimiz için bu illeti bir an başımızdan def etmek için bu önelmeleri aldık" dedi.

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