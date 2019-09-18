Elazığ'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet | Video

Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ile sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B.'ye müebbet hapis cezası verildi.