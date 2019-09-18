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18.09.2019
Elazığ'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet | Video
Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ile sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B.'ye müebbet hapis cezası verildi.
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