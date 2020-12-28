28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ’da deprem meydana geldi

Elazığ’da deprem meydana geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2020 00:11
Güncelleme:28.12.2020 00:19
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

2020 SON DEPREMLER

2020 SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İntihar eden kişinin cebinden 'not' çıktı
İntihar eden kişinin cebinden 'not' çıktı
Elazığ’da deprem meydana geldi
Elazığ’da deprem meydana geldi
Atatürk kalksa seni asar
"Atatürk kalksa seni asar"
Papağan gibi konuşan karga sosyal medyada gündem oldu
Papağan gibi konuşan karga sosyal medyada gündem oldu
Polis kepengi kaldırınca rezillik ortaya çıktı
Polis kepengi kaldırınca rezillik ortaya çıktı
Takla atıp uçtu
Takla atıp uçtu
Kadın turist gazeteciye saldırdı
Kadın turist gazeteciye saldırdı
Türk bayrağını yere atan şüpheli...
Türk bayrağını yere atan şüpheli...
Maske için uyaran polise saldırdı!
Maske için uyaran polise saldırdı!
Depremde panik yaptı pencereden böyle atladı
Depremde panik yaptı pencereden böyle atladı
Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
Daha Fazla Video Göster