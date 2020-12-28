Elazığ’da deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

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