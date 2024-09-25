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Elazığ’da çiftçi tarlasında tesadüfen tarih buldu!

Elazığ’da çiftçi tarlasında tesadüfen tarih buldu!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 16:09
Elazığ'da geçen yıl fidan dikmek için tarlasına çukur açan çiftçi, bir mozaik bulmuştu. Erken Bizans ya da Roma dönemine ait olabileceği tahmin edilen ve yaklaşık 84 metrekare genişliğindeki mozaiğin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.
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