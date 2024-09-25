Elazığ’da çiftçi tarlasında tesadüfen tarih buldu!

Elazığ'da geçen yıl fidan dikmek için tarlasına çukur açan çiftçi, bir mozaik bulmuştu. Erken Bizans ya da Roma dönemine ait olabileceği tahmin edilen ve yaklaşık 84 metrekare genişliğindeki mozaiğin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

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