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Elazığ’da çakalın tepsiyi çalma anı kamerada!

Elazığ’da çakalın tepsiyi çalma anı kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 19:35
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aç kalan bir çakal yiyecek bulmak için korkulukların arasından Ali Çorman'a ait evin balkonuna girdi. Balkonda bulunan tepsiyi götüren çakal, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi ise dikkat çekti. Çakal daha sonra tepsiyi alıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Elazığ’da çakalın tepsiyi çalma anı kamerada!
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