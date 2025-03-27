27 Mart 2025, Perşembe
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Elazığ’da çakalın tepsiyi çalma anı kamerada!
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aç kalan bir çakal yiyecek bulmak için korkulukların arasından Ali Çorman'a ait evin balkonuna girdi. Balkonda bulunan tepsiyi götüren çakal, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi ise dikkat çekti. Çakal daha sonra tepsiyi alıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.