El sıkışma yok! 'Değnek' ile kurban pazarlığı | VİDEO

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte hayvan alımı için kıyasıya süren pazarlıklar başladı. Amasya’nın Suluova ilçesinde vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlem alındığı, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğinin de kaldırıldığı bildirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı.

Suluova'da büyükbaş hayvan satışı işi ile uğraşan besici Naci Küçükkök, "Hayvan alım satımlarımızda özellikle kurbanlık satışında, tokalaşmanın el sıkışarak pazarlık yapmanın ayrı bir bereketi vardı. Bizler için çok güzel bir duygu idi. Maalesef korona virüs çıktıktan sonra buna da bir çözüm bulduk, önce dezenfekte ettik, sonra müşterilerimiz ile pazarlıklarımızı el sıkışmadan değnekle hayırlaşarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Korona salgınından dolayı tokalaşarak pazarlık yapamadıklarını söyleyen 76 yaşındaki Sabri Ünal ise, "Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bugünler de geçecek ve normal yaşantımıza döneceğiz. Allah Türkiye'mize yardım etsin, koronayı başımızdan def etsin" diyerek dua etti.