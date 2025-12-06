06 Aralık 2025, Cumartesi
El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular
Giriş: 06.12.2025 16:36
Güncelleme:06.12.2025 16:36
Güncelleme:06.12.2025 16:36
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Filistin’e destek amacıyla düzenlenen "Gazze Yararına Hayır Panayırı" programı, Atatürk Meydanı’nda sabah saatlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. El emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir Filistin’e bağışlanacak.