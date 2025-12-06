06 Aralık 2025, Cumartesi

El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular

El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 16:36
Güncelleme:06.12.2025 16:36
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Filistin’e destek amacıyla düzenlenen "Gazze Yararına Hayır Panayırı" programı, Atatürk Meydanı’nda sabah saatlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. El emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir Filistin’e bağışlanacak.
El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular
