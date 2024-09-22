22 Eylül 2024, Pazar
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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?
Milyonlarca sürücü için ehliyet yenileme sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Ehliyet yenileme işlemini henüz tamamlamayan sürücüler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024. Nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşanırken yetkililer başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.