01 Haziran 2022, Çarşamba
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Edis sahnede gözyaşlarına boğuldu! Annesinin hastalığını açıkladı
Edis Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Şarkıları ve sahne şovlarıyla sevenlerini coşturan popçu, sahnede duygusal anlar yaşadı. Konserinde babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını hayranlarıyla paylaştı.