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Edis sahnede gözyaşlarına boğuldu! Annesinin hastalığını açıkladı

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Giriş: 01.06.2022 14:48
Edis Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Şarkıları ve sahne şovlarıyla sevenlerini coşturan popçu, sahnede duygusal anlar yaşadı. Konserinde babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını hayranlarıyla paylaştı.
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