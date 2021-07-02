Edirne'de sağanak yağış etkili oldu! Birçok ev sualtında kaldı | A Haber bölgede

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev sualtında kaldı. AFAD ekipleri yaşanan doğal afet sonrası bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri madur olan vatandaşlara yardımcı oldu. A Haber ekibinden Filiz Uçan olay yerinden son durumu aktardı. Uçan, resmi kaynaklardan doğrulanmamış bilgilere göre can kaybının yaşandığını söyledi. Son dakika gelişmesini ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Edirne'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine devrildi, çok sayıda araç hasar gördü.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak fırtınayla beraber etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi, çok sayıda araç zarar gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri araçlar kurtarmak için çalışması başlatıldı.

Yaralı olmadığı öğrenilirken, devrilen ağaçların altında kalan araçlar için çalışma başlatıldı.

BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında son durumu aktardı.

10-15 dakika yağan ve etkili olan yağışın Edirne'de hayatı neredeyse durma noktasına getirdiğini ifade eden Uçan, birçok ev ve iş yerinin sualtında kaldığını söyledi. Ayşekadın bölgesi büyük maddi hasarın yaşandığını belirten Uçan, henüz resmi kaynaklardan doğrulanmamış bilgiye göre can kaybının olduğunu ifade etti.