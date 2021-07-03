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SON DAKİKA | Edirne’de ölüm kalım savaşı: Bir kişi selin ortasında böyle mahsur kaldı

A Haber
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Giriş: 03.07.2021 00:33
Güncelleme:03.07.2021 00:34
Son dakika: Edirne’de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerin asfaltı söküldü, ev ve işyerlerini su bastı. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Selin ortasında ölüm kalım savaşı yaşandı. Yağış sonrası sele kapılan kişi son anda kurtarıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Caddelerin asfaltı söküldü, ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, ağaçlar devrildi.

Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Altyapı yetersizliğinden dolayı birçok ev işyerini su bastı.

SELİN ORTASINDA BÖYLE MAHSUR KALDI

Binalarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Yağan dolu nedeniyle park halindeki birçok araç zarar gördü.

Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

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