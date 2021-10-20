20 Ekim 2021, Çarşamba
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Eda Nur’un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı: 2 tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası istemi
Ankara'da balkondan atlayarak canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, genç kıza 'nitelikli cinsel saldırıda' bulundukları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Detayları Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.