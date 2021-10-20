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Eda Nur’un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı: 2 tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası istemi

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Giriş: 20.10.2021 15:52
Güncelleme:20.10.2021 15:53
Ankara'da balkondan atlayarak canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, genç kıza 'nitelikli cinsel saldırıda' bulundukları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Detayları Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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