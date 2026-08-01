Parmağındaki yüzüğü itfaiye ekipleri kesti

Bitlis Devlet Hastanesi'ne parmağında sıkışan yüzük nedeniyle başvuran bir vatandaş, yüzüğün oluşturduğu şişlik ve morarma nedeniyle tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yüzüğü normal yöntemlerle çıkaramaması üzerine hastaneye çağrılan Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, özel kesme ekipmanları kullanarak yüzüğü kontrollü şekilde kesti. Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda yüzük güvenli şekilde çıkarılırken, vatandaşın parmağında oluşabilecek kalıcı yaralanmanın da önüne geçildi. Kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın tedavisi tamamlanırken, yetkililer benzer durumlarda kişilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.