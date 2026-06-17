CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bursa ormanlarında kartpostallık görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı yollar, yaz mevsimiyle birlikte yeşilin her tonuna bürünen doğasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar