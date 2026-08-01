Gazze'de su krizi derinleşiyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle su ve sanitasyon altyapısının büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze Şeridi'nde, milyonlarca sivil temiz içme suyuna ulaşabilmek için su tankerlerine bağımlı yaşam mücadelesi veriyor. Gazze Su İdaresi verilerine göre nüfusun yaklaşık yüzde 85'i güvenli içme suyuna erişemezken, altyapının yüzde 85 ila 90'ı kullanılamaz hale geldi. Filistinli Fadi Al-Amarin, su kıtlığının savaşın Gazze halkına dayattığı en büyük zorluklardan biri olduğunu belirterek uluslararası kuruluşlara destek çağrısı yaparken, Louay Hamdan ise saldırılar nedeniyle evlerini kaybettiklerini, her gün ailesiyle birlikte saatlerce su kuyruğunda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yetkililer, tuz arıtma tesislerinin büyük bölümünün de devre dışı kalmasıyla bölgedeki insani krizin her geçen gün daha da ağırlaştığını belirtiyor.