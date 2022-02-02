02 Şubat 2022, Çarşamba
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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Fikret Orman Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber miydi?
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman, "Konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu" dedi.