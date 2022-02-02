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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Fikret Orman Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber miydi?

İHA
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Giriş: 02.02.2022 15:36
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman, "Konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu" dedi.
Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu ile beraber miydi?
Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu ile beraber miydi?
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