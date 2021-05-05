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E-Fitre dönemi! Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 05.05.2021 11:42
Güncelleme:05.05.2021 12:17
Pandemi döneminde fitre ve zekat dijital ortamdan yapılabilir mi? Fitre kimlere verilir? Fitre ve zekat ne verilmeli? Fitre bedeli ne kadar? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, A Haber'de konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? FİTRE VE ZEKAT İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEBİLİR Mİ?
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Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi?
Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi?
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