E-Fitre dönemi! Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı A Haber'de yanıtladı

Pandemi döneminde fitre ve zekat dijital ortamdan yapılabilir mi? Fitre kimlere verilir? Fitre ve zekat ne verilmeli? Fitre bedeli ne kadar? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, A Haber'de konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

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