E-devlet’ten nasıl kaza tespit tutanağı tutulur?

E-devlet üzerinden artık birçok hizmete kolayca ulaşılabiliyoruz. O hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Kaza tespit tutanakları, artık e-devlet üzerinden hazırlanabilecek. Üstelik çok da basit sistemle.

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