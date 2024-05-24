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E-devlet’ten nasıl kaza tespit tutanağı tutulur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 08:59
E-devlet üzerinden artık birçok hizmete kolayca ulaşılabiliyoruz. O hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Kaza tespit tutanakları, artık e-devlet üzerinden hazırlanabilecek. Üstelik çok da basit sistemle.
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E-devlet’ten nasıl kaza tespit tutanağı tutulur?
E-devlet’ten nasıl kaza tespit tutanağı tutulur?
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