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Düzce’de sel felaketi! Tekneye binen A Haber ekibi sel bölgesini görüntüledi

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 15:40
Düzce'nin Gölyaka ilçesini de sağanak sonrası sel vurmuştu. Efteni Gölü Havzası’ndaki taşkınla araziler su altında kaldı. Bölgede yer alan İçmeler Köyü de sulara gömüldü. Tekneye binen A Haber ekibi sel bölgesini görüntüledi.
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