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Düzce'de sağanak yağış sonrası derelere yakın evler boşaltılıyor

İHA
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Giriş: 07.07.2021 00:41
Güncelleme:07.07.2021 00:42
Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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