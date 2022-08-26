Düzce’de görüntülendi! İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar: Nesli tükenmekte olan…

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan görüntülendi. İşte belgeselleri aratmayan o görüntüler...

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