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Düzce depreminin 24. yıl dönümü

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Giriş: 12.11.2023 10:16
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden sadece 87 gün geçmişti. Takvimler 12 Kasım'ı gösterirken Düzce 7,2'lik depremle sarsıldı. İkinci bir şoku yaşayan Marmara acıyla kavruluyordu. Düzce Depremi'nin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz...
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