Haberler Yaşam Videoları Düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ı öldürdü
Düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ı öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 22.09.2025 16:09
İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetti. Olaydaki ihmaller zincirini A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.
