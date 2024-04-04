Dünyanın en zengin ünlüleri kimler? Forbes açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisi dünyanın en zengin isimlerini açıkladı.Listenin ilk sırasında lüks eşya devi Bernard Arnault var. Elon Musk ise ikinci sırada. Milyonlarca hayranı bulunan Taylor Swift de milyarderler listesinde

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