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Dünyanın en uzun bisiklet yoluna park!

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Giriş: 21.07.2020 09:45
Güncelleme:21.07.2020 09:49
Hatay'da geçtiğimiz günlerde açılan dünyanın en uzunu ünvanına sahip olan bisiklet yolunda şaşkınlık veren bir görüntü kaydedildi. "Bisiklet yolu nasıl kullanılmaz" dedirten kare görenleri hayrete düşürdü. Bariyerleri nasıl aştığı merak edilen bir araç bisiklet yolunu böyle işgal ettti.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde açılan dünyanın en uzunu ünvanına sahip olan bisiklet yolunda şaşkınlık veren bir görüntü kaydedildi. "Bisiklet yolu nasıl kullanılmaz" dedirten kare görenleri hayrete düşürdü. Bariyerleri nasıl aştığı merak edilen bir araç bisiklet yolunu böyle işgal ettti.

Dünyanın en uzunu bisiklet yolu Hatayda açıldı! Türkiye Hollandayı geçecek DÜNYANIN EN UZUNU BİSİKLET YOLU HATAY'DA AÇILDI! TÜRKİYE HOLLANDA'YI GEÇECEK

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