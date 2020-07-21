Dünyanın en uzun bisiklet yoluna park!

Hatay'da geçtiğimiz günlerde açılan dünyanın en uzunu ünvanına sahip olan bisiklet yolunda şaşkınlık veren bir görüntü kaydedildi. "Bisiklet yolu nasıl kullanılmaz" dedirten kare görenleri hayrete düşürdü. Bariyerleri nasıl aştığı merak edilen bir araç bisiklet yolunu böyle işgal ettti.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde açılan dünyanın en uzunu ünvanına sahip olan bisiklet yolunda şaşkınlık veren bir görüntü kaydedildi. "Bisiklet yolu nasıl kullanılmaz" dedirten kare görenleri hayrete düşürdü. Bariyerleri nasıl aştığı merak edilen bir araç bisiklet yolunu böyle işgal ettti.