Dünyanın en uzunu bisiklet yolu Hatay'da açıldı! Türkiye Hollanda'yı geçecek

Günümüzde, birçok kentte, otomobiller trafik tıkanmasının ve hava kirliliğinin en önemli nedeni olarak görülürken, kent yaşamında ise en sorunlu etkinlik ise ulaşım olarak değerlendiriliyor. Bisiklet zaman geçtikçe dünyada yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları arasındaki yerini alırken Türkiye'de de hem talep hem de alanı gün geçtikçe artıyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin üzerine çıktığını belirtirken Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geçtiğimiz hafta açıldı. Tüm bu gelişmeler olurken, dünyanın en çok bisiklet kullanılan ülkesi olan Hollanda'nın da önüne geçileceği görülüyor.