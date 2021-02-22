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Dünyada ilk vaka! Kuş gribi insana geçer mi?
Dünyada kümes hayvanlarından insana geçen ilk vaka görüldü. Rusya'da H5N8 tipi kuş gribi virüsü kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakası tespit edildi. Peki kuş gribi insana geçer mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
Dünyada kümes hayvanlarından insana geçen ilk vaka görüldü. Rusya'da H5N8 tipi kuş gribi virüsü kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakası tespit edildi. Peki kuş gribi insana geçer mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.