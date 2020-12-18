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Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi Ella oldu! Henüz 9 yaşındaydı

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Giriş: 18.12.2020 13:16
Güncelleme:18.12.2020 13:25
Dünya genelinde hava kirliliğinin yol açtığı ölümlerin Kovid-19’dan daha fazla olduğu tahmin edilirken, İngiltere’de 2013 yılında astım krizi sonrası hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ella Kissi-Debrah'ın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçeceği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğinin yol açtığı ölümler koronavrüsten (Kovid-19) gözle görülür şekilde fazla olduğunu ortaya koydu. Çalışma, salgın öncesi yıllardaki kirlilik seviyelerinde yaşanan en ufak artışın bile ölüm oranını %15 artırdığını ortaya koydu. Öte yandan, , İngiltere'de 2013 yılında astım krizi sonrası hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ella Kissi-Debrah'ın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçeceği ifade edildi.Londra'nın en işlek caddelerden birinin yakınında yaşayan Ella Kissi-Debrah isimli 9 yaşındaki kız çocuğu 2013 yılında geçirdiği astım krizi sonrasında hayatını kaybetmişti.

'AŞIRI HAVA KİRLİLİĞİ ASTIMINI TETİKLEDİ'
Debrah'ın ölüm nedeni, 'akut solunum yetmezliği, şiddetli astım ve hava kirliliğine maruz kalma 'olarak listelendi. Adli tıp doktoru, Debrah'ın ölüm nedeninin 'aşırı hava kirliliğine maruz kalmanın etkisiyle geçirdiği astım krizi' olduğunu belirtti.

HAVA KİRLİLİĞİNDEN HAYATINI KAYBEDEN İLK KİŞİ
İngiliz yardım kuruluşu Astım İngiltere ve İngiliz Akciğer Vakfı, dünya tarihinde ölüm sertifikasında ölüm nedeni olarak 'hava kirliliği' yazılı olan ilk kişinin Debrah olduğunu ifade etti.

Adli tıp doktorunun asistanı Philip Barlow, hava kirliliği ve astıma karşı Ella'nın annesine kızının ölümünü engelleyebilecek adımlar konusunda bilgi verilmediğini söyledi. Barlow aynı zamanda, "2010 ve 2013 yılları arasındaki hastalığı süresince, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönergelerini aşan seviyelerde nitrojen dioksit ve partikül maddeye maruz kaldı" açıklamasını yaptı.

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