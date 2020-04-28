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Dünyada bir ilk! Uçan motosiklet icat edildi | Video

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28.04.2020
Çin'in Hunan bölgesinde yaşayan ve mühendis olan Zhao Deli, uçan motosiklet projesini gerçekleştirebilmek için iki yıl boyunca deneme yaptı. İki yıl boyunca yaptığı denemelerde, bin 559 kere insansız uçuş gerçekleştiren mühendis, bin 560'ıncı denemesinde başarılı oldu.

Çin'in Hunan bölgesinde yaşayan ve mühendis olan Zhao Deli, uçan motosiklet projesini gerçekleştirdi. İki yıl boyunca gecesini gündüzüne katan Çinli mühendis denemesinde başarıya ulaştı.

Başarılı geçen denemenin ardından motoruyla yere inen ve motoru, Çin'in kurgusal süper kahramanı Maymun Kral'ın kullandığı uçan bir bulut olan Jin Dou Yun (Büyülü Bulut)'a benzeten Zhao Deli, yerel kaynaklara konuyla ilgili "Bu bin 560'ıncı uçuş testinden sonra hayalim gerçekleşti" dedi.

PROJE İÇİN EVİNİ SATTI
Bu projeyi gerçekleştirebilmek için evini satmak zorunda kalan mühendis, motosikletin; 8 pervaneye sahip olduğunu, 50 -100 kg arasında yük taşıyabileceğini, maksimum kalkış ağırlığının 256 kg, maksimum hızın 44 km/s ve 30 dakikalık pil ömrünün olduğu bilgisini verdi..Aracın görüntülerdeki ulaştığı yüksekliklere göre bunun, insanların işe giderken trafik sıkışıklığını geçmesine yardımcı olmak için yeterli olabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

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