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Dünyada bir ilk! Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu

Dünyada bir ilk! Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 17:00
Türkiye, tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından birine daha imza attı. İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan siviller yurda getirildi. Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye operasyonu olarak tarihe geçti. Bu da Türkiye'nin uluslararası anlamda gücünü bir kez daha ortaya koydu.
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Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu
Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu
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