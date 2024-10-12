Dünyada bir ilk! Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu

Türkiye, tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından birine daha imza attı. İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan siviller yurda getirildi. Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye operasyonu olarak tarihe geçti. Bu da Türkiye'nin uluslararası anlamda gücünü bir kez daha ortaya koydu.

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