11 Temmuz 2024, Perşembe
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Dublör müşteri aranıyor! Tatil beldelerinde zam küstürdü
Kafe ve restoranlarla ilgili yüksek fiyat tartışması var bir süredir gündemde. Fahiş zamlar, özellikle tatil beldelerinde arşa çıkmış vaziyette. Ve bazı mekanlar bu nedenle sinek avlıyor desek yanlış olmaz. Müşteri çekmek için yeni yol arayışları da var. En dikkat çekeni dublör müşteri kullanmak. Turizm dernekleri ise indirim çağrısı yapıyor.