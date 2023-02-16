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Dualar Türkiye için! İslam coğrafyası tek yürek oldu... Eller semaya Türkiye için açıldı

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Giriş: 16.02.2023 12:11
Türkiye'nin yıllardır destek olduğu, sahip çıktığı mazlum coğrafyalar da asrın felaketini yüreğinde hissediyor. Onlarca ülkede Müslümanlar ellerini semaya açtı. Afetten etkilenenler için dualar etti, gıyabi cenaze namazları kıldı.
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