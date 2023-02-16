Dualar Türkiye için! İslam coğrafyası tek yürek oldu... Eller semaya Türkiye için açıldı

Türkiye'nin yıllardır destek olduğu, sahip çıktığı mazlum coğrafyalar da asrın felaketini yüreğinde hissediyor. Onlarca ülkede Müslümanlar ellerini semaya açtı. Afetten etkilenenler için dualar etti, gıyabi cenaze namazları kıldı.

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