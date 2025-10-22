22 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları DSİ'ye 50 yeni dozer daha katıldı: Toplam sayı 245’e yükseldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 14:23
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) envanterine 50 yeni dozerin katıldığını açıkladı. Böylece toplam dozer sayısı 195’ten 245’e yükseldi. Bakan Yumaklı, makinelerin yol yapımı, toprak temizliği, dolgu ve orman yollarının açılması gibi kritik görevlerde kullanılacağını belirtti. Mart 2026’da teslim edilecek 80 dozerle birlikte toplam dozer sayısı 325’e ulaşacak. Yumaklı, su depolama hacminin yüzde 38 artışla 183,7 milyar metreküpe çıkarıldığını ve taşkın kontrolünde yenilikçi teknolojilerin devrede olduğunu vurguladı. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve kurdele kesimi ile tamamlandı.
