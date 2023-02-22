22 Şubat 2023, Çarşamba
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Drone havadayken 7.6’lık ikinci deprem oldu: Depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü!
Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik deprem 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Depremin ilk günü Malatya Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmaları için drone kaldırdı. Bu sırada ise 7.6'lık ikinci deprem yaşandı. Saniyeler içinde çöken binalar kameraya böyle yansıdı.