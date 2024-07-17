17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Donald Trump'a 2. suikast girişimi mi? Cumhuriyetçiler kongresinde panik anlar | Polis 1 kişiyi öldürdü
Eski ABD başkanı Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde suikast girişimin dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Trump'a yönelik suikast girişimi hala konuşulmaya devam ederken ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında panik dolu anlar yaşandı. ABD polisi 1 kişiyi vurarak öldürdü. İşte detaylar...