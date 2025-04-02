Domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza! 10 kasa domatese 17 milyonluk ceza

Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın tüketici korumak için söylediği sözlerine sinirlenen pazarcı 10 kasaya yakın domatesi çöpe döktü. Pazarcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Pazarcı ve malların gerçek sahibine 1 milyon 400 bin ile 17 milyon 200 bin lira arasında ceza uygulanacağı açıklandı.

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