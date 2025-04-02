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Domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza! 10 kasa domatese 17 milyonluk ceza

Domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza! 10 kasa domatese 17 milyonluk ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 10:14
Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın tüketici korumak için söylediği sözlerine sinirlenen pazarcı 10 kasaya yakın domatesi çöpe döktü. Pazarcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Pazarcı ve malların gerçek sahibine 1 milyon 400 bin ile 17 milyon 200 bin lira arasında ceza uygulanacağı açıklandı.
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Domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza! 10 kasa domatese 17 milyonluk ceza
10 kasa domatese 17 milyonluk ceza
10 kasa domatese 17 milyonluk ceza
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