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0){for(t=0;t
23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Domatesin kilosu tarlada 2 markette 8 lira! Peki bu nasıl oluyor? Üreticisi A Haber canlı yayında anlattı Domatesin kilosu tarlada 2 markette 8 lira! Peki bu nasıl oluyor? Üreticisi A Haber canlı yayında anlattı Giriş: 23.01.2021 19:08 Güncelleme:23.01.2021 19:08 Üreticiden kilosu 2 liraya alınan domates markette nasıl 4 kat fiyatın satılıyor? A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla'da domates üreticisi Cem Demirer, çiftçiden ürünü alıp hale oradan da markete gidene kadar aradığı değnekçi diye tabir edilen kişiler nedeniyle ürünün fiyatının arttığını söyledi. Öte yandan genç çiftçi direk ürünlerin çiftçiden tüketice ulaşmasının bu fiyat farkını engelleyeceğinin belirtti. DİĞER