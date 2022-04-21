Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadının şaşkına çeviren pişkinliği: "Kendime güveniyorum, içim rahat"

Afyonkarahisar’da 9 zanlının oluşturdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google’da üst sıralara çıkarmayı vadederek dolandırdığı öne sürüldü. Çoğunluğu kadın olan zanlılar adliyeye sevk edilirken, dolandırıcılardan birinin yakının "Biz sana güveniyoruz" diyerek bağırması üzerine zanlı kadının, "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" sözleri hayrete düşürdü.

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